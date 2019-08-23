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Kick Boks Gençler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Kick Boks Gençler Milli Takımı, Eylül ayında Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını Niğde’de sürdürüyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:48
Kick Boks Gençler Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Kick Boks Gençler Milli Takımı, Eylül ayında Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarını Niğde’de sürdürüyor.


Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Kick Boks Gençler Milli Takımı, şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyor. 10 günlük kampın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Milli Takım Antrenörü Nuri Bayrak, "Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’ni tercih etme sebebimiz hava şartları. Havası gerçekten muazzam. Antrenman sahası çok güzel ve yapılan hizmetler çok iyi. Biz Kick Boks Federasyonu olarak çalışma ortamı daha iyi olduğu için burayı tercih ediyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çocuklarımız çok iyi ve iyi hazırlandık, altın madalya bekliyoruz. Branş olarak Point Fighting, Kick Light, Full ve Low Kick branşlarında yarışacağız ve branşların hepsinde de iddialıyız" diye konuştu.


Kaptan Tuğçe Bektaş ise şu ifadelere yer verdi:



"Eylül’de yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda takımımızı en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz. Kampımız çok iyi gidiyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz" dedi.


Milli sporcu Batuhan Demir de, "10 gündür kamptayız verimli ve güzel bir kamp oldu. Demirkazık Eğitim Merkezi zaten sporcular açısından çok iyi bir merkez ve güzel geçti bunun sonucunda da güzel başarılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Rümeysa Taş da hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "9 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Geçen yıl İtalya’da dünya üçüncüsü oldum. Hepimiz zorlu yollardan geçtik farklı farklı branşlarda, farklı sıkletlerde dövüşmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak. Bayrağımızı en yüksek tepede dalgalandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kick Boks Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Wako Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’na 20 antrenörle hazırlanan milliler, organizasyonda 68 sporcu ile 5 kategoride yarışacak.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:48
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