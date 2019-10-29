  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kıbrıs'ta uçak düştü! Ölüler var...

KKTC'de bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

2019-10-29 14:48:00 - 2019-10-29 15:54:00
Kıbrıs'ta uçak düştü! Ölüler var...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kötülerin idame-i hayatları

Mustafa Akıncı yok muydu uçakta? Ya da onun kafasına düşmedi mi o uçak?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23