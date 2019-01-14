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Kıbrıs’ta 300 kilise ev faaliyette

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türkiye varlığını bitirmek isteyen emperyalistler misyonerlik faaliyetlerine hız vererek 300 adet kilise evini açtı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
Kıbrıs’ta 300 kilise ev faaliyette

 Harun Sekmen  İstanbul 

650 yıllık Türk varlığıKıbrıs’tan silmek isteyen Batı, ada çevresinde milyarlarca dolarlık petrol ve doğal gaz yataklarının keşfedilmesiyle birlikte, iyice zıvanadan çıktı. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türkiye varlığını bitirmek isteyen emperyalistler, büyük bir kara propagandaya başladı. Bir yandan Türkiye karşıtı bir konsorsiyumla adayı domine etmek isteyen Batı, diğer taraftan ise KKTC halkını Türkiye’den koparmak için espiyonaj (casusluk) faaliyetleri yürütüyor. Olası bir referandumda Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’den ayrılmasının yapı taşlarını ören Batı, uzun vadede adadaki bütün yer altı kaynaklarını sömürmenin hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda adanın Kuzey tarafında misyonerlik faaliyetlerine hız veren emperyalistler, 300 adet kilise evini açtı. Dini benliğini kaybeden toplumların, milli benliğini de kaybedeceklerini iyi bilen Avrupa, ilkokul çağındaki öğrenciler üzerinde bile misyonerlik çalışmaları yapıyor.

“Vicdani red” tartışılıyor

Sömürgeci tarihinden aldığı ilhamla nasıl bir strateji izleyeceğini iyi bilen Batılı devletler, Türkiye ile KKTC arasındaki kadim bağları zedelemek istiyor. ‘Kıbrıslı Türk’, ‘Türkiyeli Türk’ gibi suni gündemler oluşturan Avrupa, adadaki Türk askerini de işgalci gibi gösteriyor. Kuzey Kıbrıs’ın AB’ye girmesinin yolunun, Güney Kıbrıs’a ilhak olmasından geçeceğini salık veren Batı, adadaki Türk halkını bu yolla avlamak istiyor. İslam düşmanlığı akıl almaz bir şekilde körüklenirken, Bahailik sapkınlığı başta olmak üzere her türlü fesat faaliyetinin kolaylıkla yürütülmesinin önü açılıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta KKTC meclisine taşınan ‘vicdani ret’ yasası, vehametin hangi boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor. Adadaki Türk gençliğini askerlikten ve vatan şuurundan soğutmak isteyenler, vicdani ret martavallarıyla, Kuzey Kıbrıs’ın varlığını tartışmaya açık hale getiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:03
  1. İstanbul
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  4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  5. kara propaganda
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  8. Kuzey Kıbrıs
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  10. Kıbrıslı Türk
  11. Türkiyeli Türk
  12. Türk askeri
  13. Güney Kıbrıs
  14. Bahailik

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL29 dk önce
    Az bile normal karşılıyorum kıbrıslılarbatı ve rum sevdasıyla yanıp tutuşuyor yabancı bakıyor meyil ne tarafta o tarafta icraat var.
  • Şeref KazanŞeref Kazan49 dk önce
    Bu asil millet pek çok kez büyük vahim hatalar yapmış yapmaya devam etmekte. Hataların en büyüğü İspanyolların katletmeye çalıştığı Dommuz yahudileri kurtararak Dünyanın başına bela etmesindeki katkı 2 si Kıbrıs türkü denensırtlanlar için Şehit verip onları kurtarması

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