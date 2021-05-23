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Biyografi Kıbrıslı Halil Falyalı kim? Halil Falyalı ne iş yapıyor?
Biyografi

Kıbrıslı Halil Falyalı kim? Halil Falyalı ne iş yapıyor?

Sedat Peker’in son videosunda işaret ettiği Kıbrıslıı Halil Falyalı’nın kim olduğu sorgulanmaya devam ediyor. Peki kim bu Kıbrıslı Halil Falyalı kim? Halil Falyalı, Kıbrıs'ta her daim gündemde olan bir isim. Halil Faydalı’nın Kıbrıs’ta ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki Kıbrıslı Halil Falyalı kim? Halil Falyalı ne iş yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:49:00 - 2021-05-23 14:50:47
Kıbrıslı Halil Falyalı kim? Halil Falyalı ne iş yapıyor?

Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı ne iş yapıyor? KKTC’de birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapan Halil Falyalı, Les Ambassadeurs Hotel & Casino sahibi. Onedio’de yer alan habere göre, Kıbrıs’ta birçok suça adı karışan ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Falyalı’nın şebekenin Türkiye ve Kıbrıs ayağının korumalığını yaptığı bilgisi soruşturmayı başka bir boyuta taşımıştı. Kıbrıslı Halil Falyalı hakkındaki iddialara ilişkin “Benim ismim Türkiye’deki maksatlı kişiler tarafından ortaya atılıyor. Benim sanal bet olayı ile alakam yok. Türkiye basını hangi maksatla ismimi ortaya atıyor bilmiyorum. Birileri KKTC’de güç sahibi olmak için bizi ezmeye çalışıyor." açılaması yapmıştı. 

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