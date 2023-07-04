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Dünya Kıbrıs Türkü, Rumlara tarihi bir ders verdi
Dünya

Kıbrıs Türkü, Rumlara tarihi bir ders verdi

Yeniakit Publisher
2023-07-04 19:24:00 -
Kıbrıs Türkü, Rumlara tarihi bir ders verdi

Kıbrıs Türklerinin mülklerini gasbeden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tazminat ödeyecek.

Rum yönetimi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklerinin Ada'nın güneyinde kalan mallarını gasbetti.

Bunlardan biri de Ada'dan ayrılarak ABD’de yaşamaya başlayan Kıbrıslı Türk Orhan Hüseyin Derviş idi.

Derviş, Limasol’daki mülkü için 2013'te Rum yönetimi aleyhinde dava açtı.

Limasol Kaza Mahkemesi'nde 10 yıl süren dava sonucunda Rum yönetimi, Derviş’in malını usulsüz olarak kullandığı için 345 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Rum yönetimine büyük ders verdi

Tazminat Rum Meclisi’ne ek bütçe olarak sunuldu. Derviş, tazminatın yanı sıra mülkünü de geri aldı.
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Rum medyası, "Kıbrıs Türkü, Rum yönetiminin Elini Ayağını Bağladı” yorumunu yaptı.

Kıbrıs Türklerinin Ada'nın güney kesiminde yaklaşık 500 bin dönümlük mülkü bulunuyor.

Kaynak: TRT HABER

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