Kıbrıs seçim sonuçları KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Bir yandan ülkesinin milli değerlerine bağlı, Türkiye’nin her daim yanında olmasını isteyen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, diğer yandan, Türkiye düşmanı, küresel baronların kuklası durumundaki mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı var.

2015'teki cumhurbaşkanlığı seçimide ikinci tura Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı kalmıştı. İkinci turda sandıktan Türkiye düşmanı Mustafa Akıncı çıkmıştı.

Mustafa Akıncı’nın hadsiz açıklamaları

Başta İngiltere olmak olmak üzere küresel güçlerin kuklası Mustafa Akıncı, KKTC’nin Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelemişti. 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın yeniden açılması kararını kabullenemeyen kuklacı Mustafa Akıncı, 'Demokrasi için yüz karası bir karardır' ifadesini kullanarak skandal bir ifade kullandı.

Kıbrıs seçimleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir gerçekleştirilmekte. KKTC’de seçime katılma yaşı 18 olup 18 yaşını tamamlamış her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, seçime katılıyor. KKTC’de milletvekilliği olabilme yaşı ise 25 olurken 35 yaşında ise cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olabiliyor.

KKTC cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılıyor?

KKTC Anayasasına göre, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğuna sahip olunması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı adayları salt çoğunluğa ulaşamaz ise seçimler bir hafta sonra en çok oyu alan iki aday arasında yeniden yapılıyor. İkinci turda en çok oy alan aday KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oluyor.

KKTC cumhurbaşkanı adayları kimler?

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine 11 aday katılıyor. Bu adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı olan ve ipleri küresel şer odakların elinde bulunan Mustafa Akıncı ile milli duruşu ile tanınan Türkiye’nin desteğinin her daim KKTC’nin yanında olmasını destekleyen mevcut Başbakan Ersin Tatar arasında geçmesi bekleniyor.

KKTC seçim sonuçları

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sabah 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. KKTC Yüksek Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklayacak. KKTC seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları buradan takip edebilirsiniz.