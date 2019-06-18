Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika Maraş kimin

Son zamanlarda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ABD ve İsrail’le birlik olup Akdeniz’de doğalgaz aramalarında KKTC’nin haklarını hiçe sayıyordu. Türkiye Akdeniz’deki KKTC’nin haklarını çiğnetmemek için doğalgaz arama gemisiyle Akdeniz’de petrol arama çalışmalarına hız vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti; 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde önemli bir karar aldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş'a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıkladı. Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından alınmıştı.