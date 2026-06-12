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Gündem Kıbrıs gazisine son görev
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Kıbrıs gazisine son görev

Yeniakit Publisher
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Kıbrıs gazisine son görev

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi 73 yaşındaki Ramazan Şahin, düzenlenen askerî tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Şahin için Hasanpaşa Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Şahin’in naaşı, öğle vakti Hasanpaşa Mahalles Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

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