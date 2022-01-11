Kıbrıs depremi son dakika! Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi üzerinden yer verdiği bilgilere göre Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.07'de meydana gelen depremin yerin 5.06 km uzağında meydana geldiği belirtilirken Mersin'in Anamur ilçesine 132.85 km uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Kıbrıs depremi nerede oldu?

Ak denizde Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya, Isparta, Burdur ve Karaman'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir" dedi.

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Depremin tüm bölgede hissedildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Baf açıklarında saat 03.07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi. Sivil Savunma Başkanı'ndan aldığım bilgiye göre herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.