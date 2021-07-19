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Dünya Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılında kışkırtıcı etkinlik
Dünya

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılında kışkırtıcı etkinlik

Amerika Birleşik Devletleri Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Türkler ‘işgalci’ gösterildi, ABD Başkanı Joe Biden’dan yardım istendi

Yeniakit Publisher
2021-07-19 13:26:00 -
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılında kışkırtıcı etkinlik

ABD Rum Ortodoks Kilisesi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Harekâtın işgal olduğu fikrinin savunulduğu etkinlikte, Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün kabul edilmediği ve “Türk işgaline son verileceği” söylenirken, ABD Başkanı Biden’ın da Kıbrıs konusunda vaat verdiği hatırlatıldı.

ABD’de yaşayan Ortodoks Rumlar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elphidophoros, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Hadjichrysanthou, GKRY New York Başkonsolosu, Kıbrıs Birliği ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA) Başkanı Dr. Konstantinos Koutras, ABD Kıbrıs Örgütleri Federasyonu Başkanı Philip Christopher ve bazı kurum temsilcileri yer aldı.

Aziz Nicholas Kilisesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Başpiskopos Elphidophoros, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın “işgal harekâtı” olduğunu savundu, o günleri asla unutmayacaklarını söyledi. “İşgal” için “Unutmam” sloganını belirlediklerini ifade eden Elphidophoros, 1974’ten beri sorunların ve adaletsizliklerin sürdüğünü ileri sürdü.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini de unutmayacaklarını belirten Başpiskopos, “KKTC ve Türkiye’nin işgalciliğine karşı mücadele etmeyi”, geçmişe duydukları bir borç olarak gördüklerini söyledi.

Bıden'a bel bağladılar

Toplantıda konuşma yapan bir diğer isim de Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu Başkanı Kyriakos Papastylianou’du. Papastylianou, “20 Temmuz 1974, Kıbrıs'ın modern kültürünün en büyük trajedisi. Türk işgalinden 47 yıl sonra, Kıbrıs sorununda bir çözüm görmüyoruz, daha da kötüye gidiyor. Son zamanlarda, sonucunun ne olacağını az çok hepimizin bildiğini düşündüğüm bir sahil kasabası olan Maraş'ın açılışını gördük. Mücadeleye devam etmeli ve Kıbrıs sorununu güncel tutmalıyız” dedi.

Kıbrıs meselesinde ABD’de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin fikir birlikteliği içinde olduğunu vurgulayan Kıbrıs Birliği ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi Başkanı Koutras da, ABD Başkanı Biden’ın Kıbrıs konusunda vaatler verdiğini hatırlattı. Koutras, “Özellikle Kıbrıs meselesine aşina olan Başkan Biden bize vaatlerde bulunmuştur ve aynı zamanda birçok seferberliğimizde yer almıştır. Umarız bunu anlayan yeni bir başkan seçmişizdir. Çok erken olabilir ama ben hala sözlerini tutacağı konusunda iyimserim.” şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın ziyareti yasadışıymış!

GKRY Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Andreas Hadjichrysanthou, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de “saldırgan” ve “kışkırtıcı” davrandığını öne sürerek Birleşmiş Milletker Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı çıktığını iddia etti.

Hadjichrysanthou, Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yılı dolayısıyla 20 Temmuz’da yapacağı KKTC ziyaretinin de yasadışı olduğunu ileri sürdü. Hadjichrysanthou ayrıca, Kıbrıs’taki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta iki devletli çözümü reddettiklerini belirten Hadjichrysanthou, sözde “Türk işgali”ne son vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: Aydınlık

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