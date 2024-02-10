Kibir abidesi Ekrem'den pazar şovu

Gözünü CHP Genel Başkanlığı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adaylığına diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, istediklerini alamayınca mecburen İstanbul'da devam etmek zorunda kaldı.

Özellikle Millet İttifakı'nın dağılması ve terör sevici DEM'in de desteğini kaybeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimi kazanabilmek için tüm her şeyi deniyor. Kibir abidesi olarak bilinen İmamoğlu'nun şirin görünme çabalarına en son pazarda rastlandı.

Pazar esnafı önlüğü giyen İmamoğlu bir pazarcı ile sıcak görüntüler vermeye başladı. Seçimi kaybedeceğine kesin gözüyle bakılan İmamoğlu'nun bu tür gözboyama çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.