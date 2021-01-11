KIA’dan 2021’e özel yeni fırsatlar
KIA, yeni yıla özel fırsatlarıyla araç sahibi olmak isteyenleri ocak ayında 24 aya varan yüzde 0,99 vade farkı avantajıyla desteklemeye devam ediyor.
KIA, ocak ayına özel Sportage, XCeed, Ceed DSL (dizel) ve Niro modellerinde 100 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajı; Picanto, Rio, Stonic ve Ceed GSL (benzinli) modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatı sunuyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile fark yaratmak isteyenlerin yükünü hafifletiyor.