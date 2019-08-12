KIA’da yaz fırsatları devam ediyor

KIA’nın Ağustos ayı kampanyaları kapsamında Sportage 135 bin 300 TL’den satışa sunulurken, dizel motor ve otomatik şanzımana sahip Elegance ve Cool paket yeni KIA Sportage ise 50 bin TL’ye 18 ay, yüzde 0,99 vade farkı ile yeni sahiplerini bekliyor.

Ağustos ayına özel KIA Ceed hurda teşvikiyle birlikte 24 bin 500TL’ye varan indirim fırsatıyla tüketicilerle buluşurken; KIA Stonic ek olarak 4 bin TL indirim, KIA Bongo ise 30 bin TL’ye 12 ay, yüzde sıfır faiz fırsatına ek olarak 5 bin TL indirimle KIA yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.