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Otomotiv Kia Türkiye’den sanat ve sürdürülebilirliği buluşturan sponsorluk!
Otomotiv

Kia Türkiye’den sanat ve sürdürülebilirliği buluşturan sponsorluk!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 12:54:00 -
Kia Türkiye’den sanat ve sürdürülebilirliği buluşturan sponsorluk!

Kültür, sanat, spor ve hayatın pek çok alanındaki sponsorluklarıyla dikkati çeken Kia Türkiye, Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, BIFED’in de ana sponsoru oldu.

Kia Türkiye, Afife ve Richard sponsorluğundan sonra kültür ve sanat alanında bir sponsorluğa daha imza attı. Kia Türkiye, on bir yıl önce Bozcaada’da başlayan, bu yıl La Rijoa/İspanya, Limni/Yunanistan ve şimdi de Gökçeada’da düzenlenen, sanat ve sürdürülebilirlik alanında ilham veren filmlerin yer aldığı Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali, BIFED’de ana sponsor olarak yer aldı. 

Festivalin bir uzantısı olan BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Günleri, bu yıl Gökçeada’da ilk kez düzenlendi. Gökçeada’da düzenlenen film günleri, 21 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. Filmlerin yanı sıra söyleşilerin, yerel lezzet tadımlarının, yürüyüşlerin ve çiftlik gezilerinin de olduğu BIFED Gökçeada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Günleri’nde sanatseverlere 10 ekolojik belgesel film gösterildi.

Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali BIFED ise, 9-13 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek. 

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