Kia Sportage fiyatlarındaki beklenmeyen sürpriz; Kimse tahmini böyle etmemişti! Yıl sonunda bu rakamlar piyasayı etkileyecek

Kia'nın ünlü modeli Sportage, tasarımı, performansı ve aile dostu özellikleriyle otomobil tutkunlarını büyülüyor. Ülkemizde 1.665.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan bu araç, her yönüyle sürücü ve yolcu memnuniyetini ön planda tutuyor.

Güçlü Motor ve Otomatik Şanzıman: Kia Sportage, baz donanım seviyesinde dahi 150 beygir gücünde çalışan etkileyici bir 1.6 litrelik motorla donatılmış durumda.

Bu güçlü motor, şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde üstün performans sunuyor. Üstelik tam otomatik şanzıman, sürücülerin vites değiştirme zahmeti olmadan daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Geniş İç Mekan: Kia Sportage, sadece performansıyla değil aynı zamanda iç mekan genişliğiyle de öne çıkıyor.

591 litrelik devasa bir bagaj hacmi, büyük alışverişlerden aile tatillerine kadar her türlü ihtiyacınızı karşılayacak büyüklükte. Yolcular için de bolca ayak ve baş mesafesi sunan iç mekan, konforlu bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

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Şık Tasarım: Sportage, Kia'nın özgün tasarım dilini yansıtan çarpıcı bir dış görünüme sahip. Zarif detaylar ve modern hatlar, bu otomobili sıradanlıktan çıkarıyor. Büyük ön ızgarası ve keskin farları, Sportage'ın karakteristik özelliklerinden sadece birkaçı.

Kia Sportage, sadece şıklığı ve performansı bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenlik özellikleriyle de ön plana çıkıyor. f5habere göre: Otomatik frenleme, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarısı gibi bir dizi güvenlik teknolojisi içeriyor.

Aracın öne çıkan özelliklerinden kısaca bahsettik. Şimdi dilerseniz sizler için hazırlamış olduğumuz fiyat listesine bir göz atalım. İşte Kia Sportage Eylül ayı güncel fiyat listesi…

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 1.665.000 TL



1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.805.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool

Fiyatı: 1.765.000 TL

1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor

Fiyatı: 1.855.000 TL

1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

Fiyatı: 1.905.000 TL

1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

Fiyatı: 1.955.000 TL