Kia piyasayı altüst etti! Değişim beklentisi olanlar: 250.000 lira indirim yaptı! SUV Dacia Duster'dan bile ucuz

Dacia otomotiv firması, Duster SUV modeli ile Türkiye'deki otomobil pazarında yoğun ilgi görebiliyor. Çünkü Dacia Duster SUV modeli sadece göze değil, cebe de hitap edebiliyor. Zira şık tasarımının yanı sıra uygun fiyatı ile ön plana çıkabiliyor. Öte yandan yayımlanan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Kia Stonic SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olduğu görüldü.

KİA'DAN DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ SIFIR STONİC SUV OTOMOBİL

Kia otomobil üreticisinin nisan ayı güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, 2024 model yılı Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool aracın 1.204.000 TL olduğu gözlemlendi. Öte yandan Dacia Duster Expression TCe 150 bg EDC versiyon SUV araç, 1.271.000 TL'den satışa çıkartıldı. Bu noktada Dacia Duster'dan bile ucuz olarak ön plana çıkabilen sıfır Stonic SUV otomobil, Kia piyasayı altüst etti bile dedirtebiliyor.

EV6 MODELİNDE 250.000 TL İNDİRİM

Kia otomotiv firmasının en indirimli modeli, EV6 olarak ön plana çıkıyor. Nitekim tüm 2023 model yılı EV6 elektrikli otomobil modellerinde 250.000 TL indirim mevcut. Ayrıca EV6 modelinin en uygun versiyonu, EV6 - 169 kW 4X4 Otomatik olarak ön plana çıkıyor. Söz konusu otomobil, kampanyalı olarak 2.880.000 TL.

Öte yandan Kia Stonic SUV otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olması, her iki aracın da fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim aşağıda Dacia Duster, Kia Stonic ve EV6 modelinin 16 Nisan 2024 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

STONİC SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.204.000 TL.

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Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.264.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.254.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.304.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.364.000 TL.

EV6 2023 MODEL YILI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: EV6 - 169 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: Prestige Long Range. Fiyatı: 3.130.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL.

Versiyonu: EV6 - 239 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT-Line Long Range. Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL.

Versiyonu: EV6 - 430 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT Long Range. Fiyatı: 3.850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL.

DACİA DUSTER SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.177.900 TL.

Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.271.000 TL.

Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.211.000 TL.

Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.401.000 TL.

Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.443.000 TL.

Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.555.000 TL.

Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.315.900 TL.

Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.366.900 TL.

Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.624.000 TL.