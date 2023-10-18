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Otomotiv Kia elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor
Otomotiv

Kia elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 12:05:00 -
Kia elektrikli gelecek sürecini hızlandırıyor

Kia, EV (Elektrikli Araçlar) Günü'nde küresel elektrikli araç stratejisini tanıttı. Üç yeni model tanıtan Kia, zengin ürün gamıyla elektrikli araç devrimini hızlandırıyor.

Kia, Güney Kore'de düzenlenen Kia EV Günü'nde üç yeni teknolojik modelini tanıttı. Kia böylece bir kez daha elektrikli araç geleceğine liderlik etme ve bu geleceği hızlandırma yönündeki iddialı küresel stratejisini gözler önüne serdi. Marka düzenlenen etkinlikte "Herkes için Elektrikli Araçlar" vizyonunu ve elektrikli araç ürün gamını hızlı bir şekilde genişletme stratejisini ortaya koydu. EV6 ve EV9 modellerinin pazara sunulmasıyla elektrikli araç pazarında kendisini kanıtlayan Kia, üç yeni elektrikli modelle ürün gamının geleceğini de göstermiş oldu.

Etkinlikte ilk olarak Y kuşağı ailelere yönelik kompakt bir elektrikli SUV olan EV5'in ilk gösterimi yapıldı. İki konsept model daha tanıtan Kia, Concept EV3 ile elektrikli bir kompakt SUV'da pratiklik ve sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. Tanıtılan diğer model olan Kia Concept EV4 ise, ‘zıtlıkların birleşimi’ tasarım felsefesiyle şekillenen elektrikli sedan olarak karşımıza çıkıyor.

Elektrikli gelecek seçenek değil zorunluluk

Kia konsept araçlarının yanı sıra yolcu ve sürücü rahatlığını ve güvenliği artırmayı amaçlayan elektrikli araç stratejisini de aktardı. Marka; teknolojisi, sıra dışı tasarım anlayışı, sürücü ve yolcular için geliştireceği sezgisel hizmetlerle elektrikli araç geleceğine hizmet ederek daha fazla kişiyi bu geleceğe dahil etmeyi planlıyor. Müşteri deneyimini satın alma öncesinden itibaren geliştirmeyi amaçlayan Kia, bunun için yeni dijital platformlardan, teknolojilerden ve yapay zekadan yararlanmaya devam edecek.

Yeni konsept araçlarının üretime geçmesiyle birlikte 2026 yılına kadar yılda bir milyon elektrikli araç satışı hedefleyen Kia, 2030 yılında bu sayıyı 1,6 milyon adete çıkarmayı hedefliyor.

 
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