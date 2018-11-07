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KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili flaş gelişme

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktorların 'özel hastanelerde' çalışmasına imkan tanıyan düzenleme TBMM'de komisyonda kabul edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:12
KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili flaş gelişme

KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getirilen madde komisyonda yeniden görüşüldü. KHK ile işten çıkarılan doktorların SGK ile anlaşmalı kurumlar dışında özel sektörde çalışmasını düzenleyen madde kabul edildi. Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan yeni mezun doktorlar özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek.

Teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle kabul edildi

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti'nin önergesiyle birlikte kabul edildi. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

Madde neleri kapsıyor?

Torba sağlık teklifinin 5'inci maddesine göre, terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısından ihraç edilen hekimler sadece Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan kuruluşlarda çalışabilecek ya da muayenehane açabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Maddede bir de değişiklik yapılmıştı. Güvenlik soruşturmasını geçemeyenler kapsamdan çıkarıldı. Bu gruptakiler SGK sözleşmesi olan özel kurumlarda çalışabilecek.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:12
  1. Doktor
  2. TBMM
  3. ihraç
  4. düzenleme
  5. khk

YORUM YAZ

  • Gülşen UysalGülşen Uysal54 dk önce
    iyi haber insanlar mahvolmuş ya ekmekleri bari ellerinden alınmasın sigortalı felan çalışabilsinler.çocuklarına çoluuklarına kim bakacak ancak emekli balar vs onlara kalıyordur yük.
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