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KHK ihraç listesi yayınlandı mı? İhraç listesi Resmi Gazete'de var mı? İsim isim ihraç listesi yayınlandı mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni KHK ile ihraçların da olacağını söylemesi üzerine, gözler dün akşam Resmi Gazete'de yayınlanan son KHK'daydı. Yayınlanan son KHK'da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değişiklikler yapılırken, ihraç listesi de merakla araştırılıyor. İşte yayınlanan son KHK ve ihraç listesi ile ilgili bütün detaylar...

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:23
KHK ihraç listesi yayınlandı mı? İhraç listesi Resmi Gazete'de var mı? İsim isim ihraç listesi yayınlandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın yeni KHK ile ihraçların da olacağını söylemesi üzerine, gözler dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan son KHK'daydı. Yayımlanan son KHK'da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değişiklikler yapılırken, ihraç listesi de merakla araştırılıyor. İşte yayımlanan son KHK ve ihraç listesi ile ilgili bütün detaylar...

15 Temmuz 2016 darbe girişmi sonrası ilan edilen OHAL ile çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile pek çok devlet memuru için ihraç listesi yayımlanmıştı. Daha önce 7 kez uzatılan ve 18 Temmuz'da süresi dolan OHAL'in bir daha uzatılmayacağı bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada çıkan yeni KHK'da ihraçların da olacağını belirtti. Şimdi merak edilen konu ise ihraç listesinin yayımlanıp yayımlanmadığı. Yeni KHK ve ikraç listesine dair detaylar haberimizde.

İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da dile getirdiği ihraç listesi yer almadı.

SON KHK'DA NE VAR?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20'nci maddesinin, "seçilen cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine" ilişkin 2'nci fıkrasına, "Bu tutanak seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur." ifadesi eklendi.

Kanunda yer alan and içme törenine ilişkin 21. madde ise şu şekilde düzenlendi:

"Seçilen cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde and içme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilir.

Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde and içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün and içerler."

Yayım tarihinde yürürlüğe giren KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:23
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