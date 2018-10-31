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Khabib'den Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!

Dağıstanlı dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:57
Khabib'den Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!

Avar asıllı Dağıstanlı karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, beIN SPORTS'a Türkiye ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Türk insanıyla olan bağının Müslümanlık'tan kaynaklandığını söyleyen şampiyon dövüşçünün açıklamaları şu şekilde:

"Conor maçından sonra ben kötü bir şey yapmadım. Gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum. Ben yanlış yapmadım. Beni cezalandırmak istiyorlarsa dövüşten elde ettiğim tüm parayı alabilirler. Benim için fark etmez. Ben erkek gibi gerekeni yaptım."

"Floyd Mayweather ile iki maç yapalım"

"Floyd Mayweather ile dövüşüm zevkli olur. Tüm zamanların en iyi boksörü. Seyircilerin ilgi göstereceğine eminim. 2 ayrı dövüş için anlaşırız. İlk dövüşü boks kurallarına göre ringde, diğerini kafeste yaparız. Böylece daha adil olur."

Galatasaray ilişkisi

"Mahaçkale'ye taşınırken kolejde bir şampiyona düzenleniyordu. Orada takımım 2. oldu. Ödül olarak Galatasaray forması verildi. Ben de o formayı büyük bir zevkle giydim. Hala zevkle giyiyorum. Conor maçı sonrası Galatasaray beni sosyal medyadan tebrik etti. Çok mutlu oldum."

'Desteğin sebebi Müslüman olmamız"

"Türk taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Maçlarımı izlediklerini biliyorum. Bunun ilk nedeni hepimizin Müslüman olması. Allah, 'Türkler kendi aralarında, Araplar kendi aralarında kardeştir' demiyor. Müminler kardeştir diyor. O yüzden Türkiye'den çok destek görüyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum."

"Başkan Erdoğan ile Türkçe konuşacağım"

"Türkiye ile ilişkilerimi geliştireceğim. Türkçe öğreneceğim. Buraya tekrar geleceğim. Başkan Erdoğan ile tanışacağım. Onunla antrenman yapacağım, onunla Türkçe konuşacağım."

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:57
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. başkan erdoğan

YORUM YAZ

  • ÇelikÇelik47 dk önce
    Adam gibi adam mış. Aman dikkatli ol bizim milliyetçiler seni yemesinler. Evet biz seni müslüman olduğun için sevdik. Allah yolunu ve bahtını açık eylesin.
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