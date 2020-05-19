Khabib Nurmagomedov'un koronavirüse yakalanan babasının durumu kritik

İSTANBUL (AA) - Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan babası ve hocası Abdulmanap Nurmagomedov'un durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki sporcu, "Babam hakkında internette çok şey yazıldı. O şu anda hastanede. Virüs dolayısıyla durumu kritik. Virüs kalbini etkiledi çünkü geçen sene kalbinden bir operasyon geçirmişti, şimdi yeni bir operasyon daha yaptılar. Çok zor durumda. Allah'a onu bize geri getirmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailesinde 20'den fazla insanın hastalığa yakalandığını aktaran Nurmagomedov, "20'den fazla akrabam yoğun bakım ünitesindeydi. Birçoğu şu an aramızda değil. Birçok eş dostumuzu kaybettik. Herkes için zor zamanlar." şeklinde görüş belirtti.



