Khabib Nurmagomedov kimdir ve nereli?

Khabib Nurmagomedov, karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek şampiyon oldu. Peki Khabib Nurmagomedov kimdir? Khabib Nurmagomedov nereli ve kaç yaşında?

Maç 4’üncü raundda neticelendi. Khabib, Conor’ı nakavt etti. Khabib’in kilidine boyun eğen Conor, pes etmek zorunda kaldı. Conor ve ekibinin, Khabib’e yönelik saldırgan tavrı ise, Müslüman dövüşçünün sinirlenmesine neden oldu. Maçtan sonra Khabib, kafesten dışarı atlayıp Conor’ın ekibinin üzerine yürüdü. Khabib güçlükle sakinleştirildi.

Khabib Nurmagomedov kimdir

20 Eylül 1988 yılında doğan Habib Abdulmanapoviç Nurmagomedov Avar asıllı Rus karma dövüş sanatçısı. Şu anki UFC hafif siklet şampiyonudur. 27 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip kişidir. UFC'nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonudur.