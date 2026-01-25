KGM o yollara dikkat çekti! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 25 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 25.01.2026 Pazar günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır.

İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması işi kapsamında Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü çelik derzlerinin yenileme çalışmaları olacağından dolayı 25.01.2026 - 08.02.2026 tarihleri arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır.

TAG Otoyolunun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (Adana istikameti 1 şerit, Mersin istikameti 2 şerit) olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ayancık-Sinop yolunun 19.km.sinde 15.01.2026 tarihinden itibaren heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Of-Çaykara yolunun 15-18. km. leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.

Yenişehir Havalimanı 587-01 k.k no.lu Devlet yolunun 0-1.km.leri arası sağ taşıması, Yenişehir- Havalimanı istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 20.01.2026 tarihlinde trafiğe kapatılarak; trafik akışı Havalimanı- Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır.