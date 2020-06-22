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Aktüel

KGK’den “Kadınların ekonomideki yeri ve önemi” toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından “Kadınların ekonomideki yeri ve önemi” konulu toplantı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:15:46 -
KGK’den “Kadınların ekonomideki yeri ve önemi” toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından “Kadınların ekonomideki yeri ve önemi” konulu toplantı düzenlendi.


TOBB Bitlis KGK Başkanı Rahime Yılmaz Acet başkanlığında TATSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bitlis genelindeki kadınların ekonomideki yeri ve önemi masaya yatıldı. Ekonominin önemli bir kaldıracı olan kadın istihdamının arttırılması konusunda yapılabilecek girişimler konusunda fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, ayrıca dezavantajlı grupta yer alan kadınlar için de ayrıca projeler üretilmesi kararlaştırıldı.


Planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında iş ve güç birliği yapılacak kurumlarla da görüşmeler yapılması noktasında fikir birliğine varıldı.

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