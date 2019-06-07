KGK kararları

ANKARA (AA) - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca (KGK) finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberine ilişkin Kurul kararı yayımlandı. KGK'nın Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili İlke Kararı ve ekinin değiştirilmesine yönelik Kurul kararı, Resmi Gazete'de yer aldı. Söz konusu karar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında meydana gelen değişikliklerin yansıtılması ve Elektronik Finansal Raporlama Projesi kapsamında alınacak finansal tablolarla uyum sağlanması amacıyla alındı. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyum sağlanmasına yönelik "Önemli Tanımı TMS 1 ve TMS 8'de Yapılan Değişiklikler" konulu Kurul kararı da yayımlandı.

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