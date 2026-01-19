  • İSTANBUL
Kevin Durant, NBA'de bunu da başardı!

Kevin Durant, NBA'de bunu da başardı!

Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 6. sırasıya yerleşti. Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde 6. sıraya yükseldi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün de formasını giydiği Houston Rockets ile geçen yaz 2 yıllık sözleşme imzalayan Durant, takımının New Orleans Pelicans’ı 119-110 mağlup ettiği karşılaşmada 18 sayı kaydetti.

Karşılaşmanın bitimine 15 saniye kala serbest atış çizgisine gelen Durant, iki atışı da sayıya çevirerek NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı. Böylece efsane Alman oyuncu Dirk Nowitzki’yi (31 bin 560) geride bırakan Durant, listenin 6. basamağına yerleşti.

Durant’ın bir sonraki hedefi ise 32 bin 292 sayıyla listede 5. sırada bulunan Michael Jordan.

ALPEREN-DURANT İKİLİSİNİN UYUMU

Alperen'in de formasını giydiği Rockets ile geçen yaz 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan yıldız skorer Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.

Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'ın Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefiyle sezona giren Rockets adına sezonun kaderini belirleyebilir.

ZİRVEDEKİ İSİM NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES

37 yaşındaki Durant'ın yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan ilk 10 isim arasında bulunan 41 yaşındaki LeBron James ile 36 yaşındaki James Harden'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen 41 yaşındaki basketbolcu LeBron James, 42 bin 703 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını da aştı ve bu sezon da bulduğu sayılarla 42 bin 703 sayıya ulaştı.

Los Angeles Clippers'ın 36 yaşındaki yıldızı James Harden ise NBA tarihinin en skorer 9. oyuncusu konumunda bulunuyor.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 10 isim şöyle:


Oyuncu		 Sayı Yıl  
1 LeBron James 42 bin 703 2003-hala oynuyor  
2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989  
3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004  
4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016  
5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003  
6
Kevin Durant
31 bin 562 2007-hala oynuyor  
7 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019  
8 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973  
9 James Harden 28 bin 667
  2009-hala oynuyor  
 
10 Shaquille O'Neal 28 bin 596 1992-2011

