Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Evde ketojenik ekmek tarifi

Ketojenik ekmek, diyet yapanlar için tercih edilen ekmekler arasında bulunuyor. Karbonhidrat içermeyen, diyet için uygun bir ekmek olan ketojenik ekmek nasıl yapılır? Sizin için ketojenik ekmek tarifi hazırladık. İşte evde kolayca yapılabilen ketojenik ekmek tarifi:

Ketojenik ekmek malzemeleri

- 3 adet yumurta⠀

- 50 gr yemek kaşığı eritilmiş tereyağ⠀

- 3 gr kabartma tozu⠀

- 150 gr fındık

Ketojenik ekmek yapımı⠀

1- Fındık ve kabartma tozunu mutfak robotunda iyice çırpın.

2- 3 yumurtanın sarısını beyazından ayırarak ve eritilmiş tereyağı ile karıştırın.

3- Yumurta beyazını da ayrı bir kaba alıp çırpın.

4- Hazır olan hamurun içine önce malzemelerin yarısını ekleyip karıştırın.

5- Daha sonra diğer yarısını da ekleyip biraz daha karıştırın. Kıvamı ise kek hamuru gibi olmalı.

6- Kalıba döküp ardından üzerine isteğe göre susam, çörekotu, haşhaş serpiştirin.

7- Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika boyunca pişirin. Piştikten sonra da 10 dakikaya soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın ve afiyetle yiyin.