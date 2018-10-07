Keten tohumundan şifa fışkırıyor

Keten tohumu için şifa fışkırıyor dersek hiç de abartmış olmayız. Uzmanlar sıvı şeklinde, salataların üzerine dökerek veya günde bir çorba kaşığı tüketmeyi tavsiye ediyorlar. Binlerce yıldır bilinen ve kullanılan keten tohumu özellikle mide-bağırsak sistemindeki sıkıntıların çözümünde, fazla kilolardan kurtulmakta, yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri düşürmekte, kemik zayıflığı, kalp-damar sağlığı, romatizmal hastalıklar, bazı deri hastalıkları, yaralar ve solunum yolu rahatsızlıkları üzerinde olumlu etki yapıyor.



Omega 3 açısından oldukça zengin olan keten tohumunda somon balığı kadar Omega-3 var. Bilindiği gibi bu yağlar bilhassa kalp sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Keten tohumunu cazip kılan bir diğer önemli özelliği, zayıflatıcı etkiye sahip olması.. Tokluk hissi uyandırarak kişinin daha az yemek yemesini sağladığından zayıflamak isteyenlere doğal bir çözüm olarak tavsiye edilebilir.



Keten tohumu yağı, bağırsakları çalıştırırcı, temizleyici ve iç organların yüzeylerini rahatlatıcı olarak kullanılan bir ürün. Ayrıca cildi yumuşatıyor ve öksürüğe karşı çok iyi geliyor. Ağız boşluğu, boğaz ve diş eti rahatsızlıklarında gargara olarak da kullanılırsa büyük yararlar sağlıyor.

Öte yandan özellikle vejetaryenlerin keten tohumu almaları gerekiyor. Onların ihtiyaç duydukları B12 vitamini'nin yüksek oranda bulunduğu tek gıda keten tohumu.