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Kadın - Aile Keten tohumu kremi (jeli) nasıl yapılır? Cilt leke giderici, sıkılaştırıcı, gençlik ve güzellik kaynağı
Kadın - Aile

Keten tohumu kremi (jeli) nasıl yapılır? Cilt leke giderici, sıkılaştırıcı, gençlik ve güzellik kaynağı

Sarkık cilt, sizi donuk ve yaşlı gösterir. Keten tohumu, cildiniz için harika olan omega 3 yağ asitleri ile doludur. Bu tohumlar ayrıca cildinizin erken yaşlanmasını önleyen antioksidanlar ve fitokimyasallar içerir. İşte kolay ve pratik Keten tohumu kremi tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-26 20:53:00 - 2022-03-26 21:10:08
Keten tohumu kremi (jeli) nasıl yapılır? Cilt leke giderici, sıkılaştırıcı, gençlik ve güzellik kaynağı

Keten tohumu nedir?

Keten tohumu büyük bir diyet lifi ve bitki bazlı protein kaynağıdır. Alfa-linolenik asit, omega-3 yağ asitleri ve lignanlar bakımından zengindirler. Bu tohumlarda bulunan mineraller arasında tiyamin, manganez ve magnezyum bulunur.

Keten tohumu cilde faydaları

Ciltteki matlığı giderir, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Antioksidan ve fitokimyasal içeriği ile cildin yaşlanmasını geciktirir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu, ciltteki sorunları kısa sürede iyileştirir. Cilt tahrişini, iltihabı, döküntüleri ve kızarıklığı azaltabilir.

Ev yapımı keten tohumu (krem) jeli maske tarifi

En kolay cilt, gözenek sıkılaştırıcı jel tarifi olan keten tohumu ve su karşımı maskesi cildinizi parlatır ve birçok da faydası vardır. Keten tohumu maskesi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Keten tohumu krem maske tarifi

malzemeler

  • 2 su bardağı su
  • 1/2 su bardağı keten tohumu

Keten tohumu krem nasıl yapılır?

Keten tohumu jeli yapmak için bir tava alın ve üzerine su ve tohum ekleyin. Orta ateşte kaynatın. Malzemeleri karıştırmaya devam ettiğinizden emin olun. Suyun jele dönüştüğünü göreceksiniz. Alevi kapatın ve bir süzgeç kullanarak jeli süzün. Soğumasını bekleyin ve bir kaba aktarın. Bu jeli buzdolabınızda bir ay saklayabilirsiniz. Bu yağa koku eklemek için ona herhangi bir uçucu yağ ekleyebilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

Bu jel cildinizde nemlendirici olarak kullanılabilir. Yüzünüzü suyla yıkadıktan sonra kurulayın. Sonra, biraz jel alın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10 ila 20 dakika saklayın. Soğuk suyla yıkayın.

Keten tohumunun faydaları 

  • Yüksek lif içerir
  • Antioksidan bakımından zengindir ve kanseri önler
  • Kalp hastalıkları önler
  • Diyabeti tedavi eder
  • Kolesterolü düşürür
  • Cilt bakımı
  • Saç bakımı 
  • Vitaminler açısından zengindir

 

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