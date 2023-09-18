"Ketamin maddesi tedavide kullanılıyor mu? Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği açıkladı!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı şeklindeki iddia gündemdeki yerini korurken, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'nden de açıklama geldi.

Zoroğlu'nun, kendisine başvuran küçük yaştaki hastalarına "ketamin" maddesi kullandırdığı ortaya çıkmış ve hatta kendisinin de FETÖ'ye yakın yayın kuruluşları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, ketamin maddesini meşrulaştırdığı öğrenilmişti.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği yaptığı açıklamada, "ketamin" maddesinin risklerini anlattı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada Ketamin maddesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Ketamin; bir fensiklidin türevidir, keyif verici ve halüsinojen (hayal gördürücü) etkileri nedeniyle kötüye (zararlı) kullanım riski olan bir maddedir. Hızlı etkilidir; savaş zamanında anestezi ve ağrı kesici amacıyla kullanılmıştır. 2019 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından sadece 18 yaş üzerindeki erişkin depresyon hastalarında burun yoluyla (nazal) kullanımına onay verilmiştir. Nazal ketamin spreyi ülkemizde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 2022 yılında kötüye kullanımı riski taşıdığından renkli reçete sistemi ile ek izlem listesine ve kontrole tabi ilaç listesine dahil edilmiştir. Ketaminin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında ne ülkemizde ne de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa Tıp Dairesi (EMA) gibi diğer ilaç idareleri tarafından ruhsatlı bir kullanımı olmadığı gibi tedavi uygulama rehberlerine giren bir kullanımı da henüz bulunmamaktadır. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanındaki ketamin çalışmalarında yan etki olarak en sık halüsinasyon ve disosiasyon (bilinçte bölünme) görülmüştür. Ketamin’in onaylanmış bir kullanımının olmaması nedeniyle çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında kullanımı endikasyon dışıdır, özel izinler kapsamındadır. Ketaminin uzun süre ve yüksek dozlarda kullanımı nörotoksiktir (sinir hücrelerini zehirleyici), psikoza (gerçeği değerlendirme bozukluğu) eğilim ve bağımlılık riski taşır.

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Disosiyatif kimlik bozukluğu (bölünmüş kimlik); hayaller görme ve sesler duyma gibi psikotik bozukluk ile karışabilen belirtileri olan, ender görülen ve çocuğun yaşı küçüldükçe tanı konması çok zor olan bir psikiyatrik tanıdır. Şiddetli cinsel istismara uğramış olmak çoğu psikiyatik bozukluğun riskini arttırdığı gibi disosiyatif kimlik bozukluğu riskini de arttırır. Ancak hayaller gördüren, telkine yatkın hale getiren ketamin de kişide bu hastalığa benzer disosiasyon durumlarının ortaya çıkmasına yol açabilir.

Bu olayın faili olan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu meslek örgütümüzün temel ilkelerinin çok dışında, bilimsel ve etik olmayan girişimlerde bulunmuştur. ‘Önce zarar verme’ ilkesi çerçevesinde bu tür girişimlerin önlenmesi için derneğimiz tarafından her türlü çalışma gerçekleştirilmektedir. Çocuk, ergen ve ailelerimizin zarar görmemesi ve adaletin yerine gelmesi için toplumsal vicdan ve bilinç ile hareket eden otoritelerin ve emek harcayan tüm bilim insanlarının ve meslektaşlarımızın arkasındayız. Bahsi geçen iddialar çerçevesindeki süreç, derneğimiz tarafından bizzat takip edilecektir.”