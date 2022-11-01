Kestiği ağacın içinden çıktı
Çorum'da, orman kesimi işinde çalışan bir işçinin kestiği ağacın kavuğundan petek petek bal çıktı.
Çorum'un İskilip ilçesinde, orman kesimi işinde çalışan bir işçinin kestiği ağacın kavuğundan petek petek bal çıktı.
Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık -Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük şaşkınlık yaşadı.
Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, “Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum” dedi.