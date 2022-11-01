Kestiği ağacın içinden çıktı

Çorum'un İskilip ilçesinde, orman kesimi işinde çalışan bir işçinin kestiği ağacın kavuğundan petek petek bal çıktı.

Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık -Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük şaşkınlık yaşadı.

Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, “Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum” dedi.