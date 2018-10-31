Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
Düzce'de kestiği ağacın altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.31 Ekim 2018 Çarşamba 23:09
Alınan bilgiye göre, MuradiyeMengencik köyünde eşi ile fındık bahçesine giden Bedir Ay (65), kestiği söğüt ağacının altında kaldı. Yanında bulunan eşi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin müdahalesi sırasında baygınlık geçiren Bedir Ay'ın eşi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ay'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
YORUM YAZ