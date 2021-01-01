Kestaneli pirinç pilavı tarifi | Kestaneli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Kestaneli pirinç pilavı tarifi | Kestaneli pirinç pilavı nasıl yapılır? Doyurucu özelliğiyle öne çıkan pilavlarla beraber özellikle kış aylarında kestane ile aynı tabakta buluşması sofranıza renk katabilir. Peki, Kestaneli pirinç pilavı nasıl yapılır? Kestaneli pirinç pilavı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Kestaneli pirinç pilavı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde; 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tepeleme yemek kaşığı çam fıstığı, 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 kase kestane, 1 çay kaşığı tarçın, 1/2 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı karabiber, 3 su bardağı sıcak su
Kestaneli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı koyup küp küp doğradığınız soğanları ekleyiniz.
Biraz kızdırmanızın ardından çam fıstıklarını ekleyip kokusu çıkıp renk alana kadar kavurmanız gerekir.
Ilık su içinde bekletip süzdüğünüz pirinçleri ekleyip kavurmaya devam edebilirsiniz.
Baharatları, tuzu, kuş üzümünü koymayı unutmayın.
Kestaneleri ekleyip karıştırın. Kavurduktan sonra üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatmanız gerekir. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriniz.
Pirinçler piştikten sonra ocağın altını kapatıp tencerenizin kapağının altına bir kağıt havlu koyarak pilavı demlenmeye bırakabilirsiniz. Demlendikten sonra artık servis edebilirsiniz, afiyet olsun.