Kestaneli çikolatalı pastacık
Kestaneli çikolatalı pastacık nasıl yapılır? İşte kestaneli çikolatalı pastacık tarifi…06 Aralık 2018 Perşembe 21:10
MALZEMELER
1 paket kakaolu hazır pasta keki
KESTANELİ KREMA İÇİN
250 gram kestane şekeri püresi
2 çorba kaşığı kakao
1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
KEKİ ISLATMAK İÇİN
1 çay bardağı süt
SÜSLEMEK İÇİN
Nar taneleri
Beze ve portakal kabuğu
YAPILIŞI
Kestaneli krema için kestane şekeri püresi, kakao ve cevizi bir kapta karıştırın. Pasta kekini sütle ıslatın. Orta boy çember kalıpla yuvarlaklar çıkarın. Yuvarlak kekleri enlemesine ortadan ikiye kesin ve 1 adet kekin üzerine kestaneli kremadan sürün ve diğer keki üzerine kapatın. Üzerini tekrar kestaneli krema ile kaplayın. Diğer kekleri de aynı şekilde hazırlayıp üzerilerini nar taneleri, beze ve ince dilimlenmiş portakal kabuğu ile süsleyin.
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