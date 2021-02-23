  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kestaneli çikolata kreması tarifi | Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kestaneli çikolata kreması tarifi | Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarında vazgeçilmez haline gelen çikolatalı fındık kremasını sofradaki yerinden edecek bir rakip olan kestaneli çikolata kremasının tarifi merak ediliyor. Haşlanan kestanelerle bir araya gelen çikolatanın lezzetine doyum olmuyor. Peki, kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır? Kestaneli çikolata kreması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:02:00 -
Kestaneli çikolata kreması tarifi | Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?

Kestaneli çikolata kreması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gram kestane, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket krema (kıvama göre miktar arttırılabilir), 80 gram bitter çikolata

Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?

Öncelikle kestanelerin ortasına çizik atarak başlayabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kestaneleri iyice yumuşayana kadar haşlamanız gerekir.

Kestaneler haşlandıktan sonra sıcakken soyun ve tamamen kabuklardan arındırmalısınız.

Kestaneleri çatal yardımıyla ezmeye başlayın. Ardından minik bir sos tenceresine koyun.

Şekeri ekleyin ve hafif kaynayana ve kıvam alana kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve pişirmeye devam edin.

İyice püre kıvamına gelen karışımı ocaktan alabilirsiniz. Ardından çikolatayı kestane püresinin sıcağıyla eritmeniz gerekir.

Krema ekleyerek sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırmalısınız.

Kavanoza koyun ve artık afiyetle tüketebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi
Dünya

İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınır hattında bulunan Panjgur bölgesindeki tüccarlara İran güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi ölürken çok sayıda ki..
Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı
Siyaset

Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı

Gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti’nin yürüttüğü seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri yazdı. ..
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay