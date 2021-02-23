Kestaneli çikolata kreması tarifi | Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?
Sabah kahvaltılarında vazgeçilmez haline gelen çikolatalı fındık kremasını sofradaki yerinden edecek bir rakip olan kestaneli çikolata kremasının tarifi merak ediliyor. Haşlanan kestanelerle bir araya gelen çikolatanın lezzetine doyum olmuyor. Peki, kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır? Kestaneli çikolata kreması tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Kestaneli çikolata kreması tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
500 gram kestane, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket krema (kıvama göre miktar arttırılabilir), 80 gram bitter çikolata
Kestaneli çikolata kreması nasıl yapılır?
Öncelikle kestanelerin ortasına çizik atarak başlayabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kestaneleri iyice yumuşayana kadar haşlamanız gerekir.
Kestaneler haşlandıktan sonra sıcakken soyun ve tamamen kabuklardan arındırmalısınız.
Kestaneleri çatal yardımıyla ezmeye başlayın. Ardından minik bir sos tenceresine koyun.
Şekeri ekleyin ve hafif kaynayana ve kıvam alana kadar tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve pişirmeye devam edin.
İyice püre kıvamına gelen karışımı ocaktan alabilirsiniz. Ardından çikolatayı kestane püresinin sıcağıyla eritmeniz gerekir.
Krema ekleyerek sürülebilir kıvama gelinceye kadar karıştırmalısınız.
Kavanoza koyun ve artık afiyetle tüketebilirsiniz.