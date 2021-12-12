Kestaneli bal kabağı çorba tarifi

Kestaneli bal kabağı çorbası tarifi

Malzemeler

2 büyük dilim bal kabağı

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

1 çay bardağı sarı mercimek

3 yemek kaşığı kırmızı mercimek

Sıcak su

Kestaneli bal kabağı çorbası yapılışı

Kestaneli bal kabağı çorbası tarifi için önce 2 büyük dilim bal kabağını soyup ufak ufak doğrayıp tencereye atın. 1 kuru soğan ve 1 diş sarsmağı da soyup onu da kabakların üzerine ekleyin. Ardından sarı mercimeği ve kırmızı mercimeği üzerine ilave edin. Üzeri kapanıncaya kadar sıcak su ekleyin. Kısık ateşte kaynayıp yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencerede 10 adet kestaneyi çizip hafif haşlayın. Haşladıktan sonra kestaneleri soyup kenarda tutun. Pişmiş çorbayı blenderden geçirerek sahlep kıvamına getirin. İçine arzuya göre tuz, karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Krema yerine yarım cay bardağı süt ilave edip tekrar karıştırın. En son kestaneleri içine atın. Afiyet olsun.