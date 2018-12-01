Kestane şekeri yaparken...

Soğuk bir kış gününün bedenî ve zihnî yorgunluğunu atmak istiyorsanız

Kestanenin besleyici olmasıından başka faydası saymakla bitecek gibi değildir. Kış mevsiminin olumsuz şartlarına, fiziki ve zihni yorgunluklara karşı paha biçilmez bir ilaçtır.



Kabuklarının suda kaynatılmasıyla hazırlanan ilaç ateş düşürüp sinirleri yatıştırır. Meyvesi kasları kuvvetlendiriyor, kan dolaşımını düzenliyor. Bedenin ve zihnin yorgunluğunu gideriyor, kansızlığa çare oluyor.

Kestane, en çok potasyum düşüklüğünden yakınanlara tavsiye ediliyor. 100 gramında 500 mg potasyum bulunuyor. Fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir ve sodyum mineralleri ile C, B1, B2 ve PP vitaminleri deposudur! Çocuk, genç ve yaşlılar için çok değerli bir enerji kaynağıdır. Taze kestanenin 100 gramında 200 kalori bulunuyor. Kalp ve kas sistemini uyarıp organizmanın su dengesini düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıp varis ve basurların gelişimini önlüyor. Balla karıştırılmış kestane püresi ise özellikle iştahsız çocuklar için iyidir..

Kestane şekeri için yolculuk, onun dış kabukları soyulduktan sonra iç kabuğuyla suya konarak hafif ateşte ağır ağır pişirilerek başlar... İç kabukları soyulacak kıvama gelince ateşten indirilerek soğumaya bırakılır. Bundan sonra en çok sabır ve özen isteyen bir süreç başlar. Tek tek, özenle, parçalamadan iç kabuklarından soymak gerekir kestaneleri... Bir yandan da şerbet hazırlanır. Şeker tencereye konup üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edilir. Püf noktası karıştırılmadan kısık ateşte şekerin erimesinin beklenmesidir. Şeker eridikten sonra kestaneler tencereye özenle yerleştirilir. Çok hafif ateşte, kaynatmadan, iki saat pişirilir. Sonra bir günlük bekleme süresi başlar. Bir gün boyunca şurubuyla bekletilen kestaneler, sürenin dolmasıyla kalan şurubu da emene kadar çok hafif ateşte ikinci defa pişirilir. Ve soğumaya bırakılır. Sunarken, üzerine vanilya ekleyebilirsiniz. Bazıları şerbeti hazırlarken vanilyayı katmaktadır.