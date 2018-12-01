THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kestane şekeri yaparken...

Kestane şekeri yapmak sabır ve özen isteyen, iki gün süren bir serüven...

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:25
Kestane şekeri yaparken...

Soğuk bir kış gününün bedenî ve zihnî yorgunluğunu atmak istiyorsanız

Kestanenin besleyici olmasıından başka faydası saymakla bitecek gibi değildir. Kış mevsiminin olumsuz şartlarına, fiziki ve zihni yorgunluklara karşı paha biçilmez bir ilaçtır.

Kabuklarının suda kaynatılmasıyla hazırlanan ilaç ateş düşürüp sinirleri yatıştırır. Meyvesi kasları kuvvetlendiriyor, kan dolaşımını düzenliyor. Bedenin ve zihnin yorgunluğunu gideriyor, kansızlığa çare oluyor.

Kestane, en çok potasyum düşüklüğünden yakınanlara tavsiye ediliyor. 100 gramında 500 mg potasyum bulunuyor. Fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir ve sodyum mineralleri ile C, B1, B2 ve PP vitaminleri deposudur! Çocuk, genç ve yaşlılar için çok değerli bir enerji kaynağıdır. Taze kestanenin 100 gramında 200 kalori bulunuyor. Kalp ve kas sistemini uyarıp organizmanın su dengesini düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıp varis ve basurların gelişimini önlüyor. Balla karıştırılmış kestane püresi ise özellikle iştahsız çocuklar için iyidir..

Kestane şekeri için yolculuk, onun dış kabukları soyulduktan sonra iç kabuğuyla suya konarak hafif ateşte ağır ağır pişirilerek başlar... İç kabukları soyulacak kıvama gelince ateşten indirilerek soğumaya bırakılır. Bundan sonra en çok sabır ve özen isteyen bir süreç başlar. Tek tek, özenle, parçalamadan iç kabuklarından soymak gerekir kestaneleri... Bir yandan da şerbet hazırlanır. Şeker tencereye konup üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edilir. Püf noktası karıştırılmadan kısık ateşte şekerin erimesinin beklenmesidir. Şeker eridikten sonra kestaneler tencereye özenle yerleştirilir. Çok hafif ateşte, kaynatmadan, iki saat pişirilir. Sonra bir günlük bekleme süresi başlar. Bir gün boyunca şurubuyla bekletilen kestaneler, sürenin dolmasıyla kalan şurubu da emene kadar çok hafif ateşte ikinci defa pişirilir. Ve soğumaya bırakılır. Sunarken, üzerine vanilya ekleyebilirsiniz. Bazıları şerbeti hazırlarken vanilyayı katmaktadır.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:25
  1. kestane şekeri
  2. kestane şekeri yaparken dikkat edilmesi gerekenler
  3. püf nokta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li uzmandan 'Erdoğan' yorumu: Suudilerin saçmalamasına izin vererek...
    1. ABD'li uzmandan 'Erdoğan' yorumu:..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Bodrum'da içme suyu hattında patlama
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    7. "Ligde kalmak tek hedefimiz"
    8. Yılmaz Vural'dan taraftara olay cevap:..
    9. Fransa'nın ardından Hollanda da..
    10. Fas'ta Türk dizilerine yoğun ilgi
    11. Kabak çekirdeği kanserden koruyor
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Maçın ardından
    14. Hanımların ezeli derdi 'ütü'
    15. Beşiktaş, derbi maça hazır
    16. Trafik denetiminde çığlık atan sürücü
    17. Hentbolda maçın ardından
    18. Derin dondurucu kullanmanın püf..
    19. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    20. Kestane şekeri yaparken...
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher