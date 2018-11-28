Kestane festivaline akın ettiler

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ikinci geleneksel Kestane Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde 20 bin kişiye 2 ton kestane ikram edildi. SİNDEF (Sinop Dernekleri Federasyonu) işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalde, vatandaşlar kestane yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, tezgâh başına geçerek, kestane pişirip vatandaşlara ikram etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz paylaşma, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında, “Bugün bir arada olma bahanemiz kestane. Kestane kebap yemesi sevap derler ama biz paylaşılmasının daha sevap olduğunu düşünüyoruz. Bugün Sinop kestanelerini Küçükçekmecelilerle paylaşarak ilçemizdeki kardeşliği, dostluğu ve barışı gösteriyoruz. Bu beraberliğe katkı sağlayan SİNDEF Başkanımıza ve değerli katılımcılara teşekkür ederim” dedi.