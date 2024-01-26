Kestane en güzel böyle pişiyor!

Öncelikle kestanelerinizi seçerken dikkatli olmalısınız. Kestanelerin taze ve kabuklarının pürüzsüz olmasına dikkat edin. Kestaneleri eve getirdiğinizde ise ilk olarak üzerlerine bıçakla hafifçe çizikler atmalısınız. Bu, kestanelerin pişerken patlamasını önleyecektir.

Daha sonra kestaneleri tavaya alıp, orta ateşte karıştırarak arada sırada karıştırarak pişirmelisiniz. Kestaneler çizikleri sayesinde buharlaşan suyu dışarı atacak ve pişirilirken patlamayacaklardır. Yaklaşık olarak 20-25 dakika sonra kestaneler yumuşacık olacak ve pişme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Özellikle sokak kestanecilerinin püf noktalarını dikkate alarak kestane pişirmek, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalık hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Kestane sevenler için sonbaharın tadını çıkarmak adına bu püf noktalarını denemek çok keyifli olacaktır.