Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir basın toplantısında her gece uyumadan önce tükettiği gıdaları sıraladı. Söz konusu gıdalar arasında kestane balı da yer alıyor. Peki, kestane balı neye iyi gelir faydaları neler?

Kestane Balı neye iyi gelir? Kestane balı faydaları neler?

Kestane balı çiçek balına kıyasla daha buruk bir lezzete sahiptir.

Kestane balı diğer ballara oranlar iki kat daha fazla demir içerir.

Besin değeri yüksek olan kestane balı, enerji verir.

Kestane balı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

İdrar kesesi enfeksiyonlarına iyi gelen kestane balı ayrıca diş ağrısını sorunu yaşayanlara da tavsiye ediliyor.

Şifa kaynağı kestane balının grip, soğuk algınlığı sorunu yaşayanların tüketmesi de tavsiye ediliyor.

Balgam söktürücü etkisi olan kestane balı geçmek bilmeyen öksürük için adeta bir şifa deposudur.

İyi bir antioksidan kaynağı olan kestane balı, mikropların vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor.

Uzun süre tokluk hissi veren kestane bayı ayrıca cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır.

Hazmı kolaylaştıran kestane balı, mide ağrısı ve krampları ortadan kaldırıyor.

Antiseptik özelliği sayesinde kestane balı, aftların tedavisinde de faydalıdır.

Uzmanlar kestane balının akciğer hastalıklarına karşı etkili olduğunu belirtiyor.

Söz konusu kestane balının sarılık hastalığına karşı koruyuculuk özelliği bulunduğu belirtiliyor.

İshal sorunu yaşayanların tedavi için kestane balı tüketmelerin öneriliyor.

Kestane balı ağrı olan bölgeye sürüldüğünde, ağrı kesici özellik gösteriyor.

Böbrek taşı düşürülmesinde yardımcı olan kestane balı, aynı zamanda kan pıhtılaşmasını önlüyor.

Hafızayı güçlendiren kestane balı ayrıca tansiyonu dengeliyor.

Romatizma sorunu yaşayanların kestane balı tüketmeleri öneriliyor.

Günde ne kadar kestane balı yenir?

Kestane balı faydalı olmasına karşın dikkatli tüketilmesi gereken gıdalardan biridir. Uzmanlar bir yaşında küçüklere bal verilmemesini öneriyor. Kestane balı zehirlenmesi yaşanmaması için yetişkinlerin günle iki yemek kaşığından fazla bal tüketmemesi gerektiği belirtiliyor.