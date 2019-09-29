Keşmir’de taş devrine dönüldü!

Cammu Keşmir’de 50 günden fazla süredir devam eden kısıtlamalar nedeniyle Müslüman halk, takasla alışveriş ya da borç alma yöntemleriyle karınlarını doyuruyor.

Dükkanların kapalı olduğu, sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede gıda malzemeleri neredeyse karaborsaya düşecek noktaya geldi.

Keşmirli Müslümanlardan Ali Muhammed, her sabah Sumbal bölgesindeki evinde yetiştirdiği mısırları satmayı umarak üç saatten fazla seyahat ettiğini söylüyor. Muhammed “kısıtlamalar başladığından beri, işim tamamen çöktü. Elimdeki biraz birikmiş param da bitiyor ve ailemi geçindirmek için borç almalıyım” ifadelerini kullandı.

İşsiz kalan Shahid isimli bir genç ise “İnşaatta tuğlaları taşıyordum. Şimdi bütün gün işsiz oturuyoruz. Aileme para götürememek, benim için kabus. Bunun ne kadar süreceğini ve bunu ne kadar sürdürebileceğimi bilmiyorum“ dedi.

NewsClick’e konuşan Mehmood (52), “Her sabah 2 saat (07.00-09.00) dükkanlar açık kalıyor. Şu an borç para bulamayan, malları takas ediyor. Annem hasta değildi ve komşularımız bize 10.000 Rs ödünç verdiler, ancak bizim gibi kaç kişinin yardım alabildiğinden ve takas ile ne kadar süre hayatta kalabileceğimizi bilmiyoruz” diye konuştu.