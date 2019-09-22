0553 313 94 23

'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak'

Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Gilani," Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

22 Eylül 2019 Pazar 14:10
'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus yapısını bozmak'

Keşmir’in Pakistan ve Hindistan tarafında kalan bölgelerinde örgütlü siyasi partilerden oluşan Cammu ve Keşmir Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Sözcüsü Seyid Abdullah Gilani, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında, bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

Gilani, Hindistan'ın kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimi gözlemleyen Türk gazeteci heyetiyle, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Keşmir'in 5 Ağustos’tan bu yana dünyayla bağlantısının kopuk olduğunu kaydeden Gilani, "İnsanları kafese soktular, insanlar hastaneye bile gidemez oldu. Baskılara karşı durmak isteyenler Hint güvenlik güçlerinin şiddetiyle karşılaşıyor. Sizin de gelip gördüğünüz üzere Azad Keşmir’e girmek herkese serbest. Ama Hindistan tarafındaki Keşmir topraklarında buna asla izin verilmiyor." dedi.

Gilani, Keşmir'in çoğunluğu Müslüman olan tek eyalet olmasının milliyetçi çevrelerce sorun olarak görüldüğünü belirterek, "Hindu milliyetçiliğinin emperyal ajandası olan ve Modi’nin taraftarı olduğu Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ideolojisi, Nazilerden ilham aldı. Bu düşünce yapısı, Hindistan’da Hıristiyanlık dahil tüm dinleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Keşmir halkı hiçbir zaman Hindistan işgalini kabul etmedi. Keşmir, Hindistan’ın Müslüman çoğunluğa sahip tek eyaletiydi. RSS ideolojisi bu nüfus yapısını sorun olarak gördü. Modi’nin Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının altında bölgenin nüfus yapısını bozmak yatıyor." diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Modi'ye karşı sesini çıkarmamakla suçlayan Gilani, "Modi'nin Keşmir’e yönelik son eylemlerinden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması konusunda Hindistan’a bugüne kadar baskı yapmayan uluslararası toplum sorumludur. Uluslararası toplum sorumluluklarını yerine getirmedi. Bu insanların ümmetten büyük beklentileri var. Ama ne yazık ki uluslararası toplantılarda birtakım kararlar geçiren ülkeler, Hindistan’la yani Müslümanların katili Modi’yle iyi ikili ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Keşmir'in destekçisi Türkiye ve Pakistan"

Gilani, Keşmirli bağımsızlık hareketlerinin Hindistan tarafından "terörist faaliyetler" olarak nitelendirmesine de değinerek, "Hindistan bugün Keşmir’deki özgürlük savaşçılarına terörist diyor. Ama şu var ki vaktinde Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazanmaya çalışırken de İngilizler onlar için terörist diyordu." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın Keşmir'e destek veren iki ülke olduğunu da vurgulayan Gilani, "Türk halkına teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bizi savundu. Bu gezegende Keşmir’in destekçisi iki ülke var; Pakistan ve Türkiye. Keşmirliler olarak halkınızı selamlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gilani, Pakistan'ın BMGK kararları doğrultusunda yapılacak referanduma saygı duyacağını taahhüt ettiğini ve Keşmirlilere bir dayatmada bulunmadığını sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:10
  1. Keşmir sorunu
  2. Pakistan
  3. Cammu Keşmir
  4. Hindistan
  5. Seyid Abdullah Gilani
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek oluyor
    1. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    2. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    3. 'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara..
    4. Liseliler 'Seydi' ile üretime katkıda..
    5. 'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus..
    6. Antalya'nın dünyaca ünlü pilajındaki..
    7. Ukrayna'da 'Türk rüzgarı' enerjisi
    8. THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş..
    9. ALES sınavı tamamlandı
    10. Fenerbahçe'den Rodrigues'in..
    11. Aşı gribe bağlı ölümlere karşı..
    12. ABD'den kritik adım! Devreye soktular
    13. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    14. Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a..
    15. 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler..
    16. Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine..
    17. Konya'da oturan 57 yaşındaki vefakar..
    18. Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü..
    19. Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan..
    20. 'Aramco saldırısında İran'a yönelik..
    21. Nehir üzerinde inşa edilen platformdan..
    22. Türk otomotiv firmaları Automechanika..
    23. Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
    24. Çeltik üreticilerinin ilkel..
    25. Foyası ortaya çıkan İmamoğlu, torpil..
    26. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını..
    27. İYİ Parti'den CHP'ye rest!
    28. Afganistan'da patlama! Ölü ve..
    29. Kandıra Gıda İhtisas OSB faaliyete..
    30. Dünya şampiyonu antrenör yeni..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı