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Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri öldü

Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri ile 2 sivil öldüi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:59
Keşmir sınırında açılan ateşte Pakistan askeri öldü

Keşmir'deki Kontrol Hattı'nın Hindistantarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri ile 2 sivil hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki Baroh ve Çirikot bölgelerine Hindistan kontrolündeki bölgeden ateş açıldı.

Hint ateşinde Naimat Vali isimli Pakistan askeri ile iki kadının öldürüldüğü, iki köylünün de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açılan ateşe karşılık verildiği belirtilen açıklamada, Hint askeri noktalarının vurulduğu ve zaiyat verildiği ifade edildi.

Saldırı, Hindistan tarafının Kontrol Hattı'nda ateşkes ihlalini artırması nedeniyle Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Yardımcısı Gaurav Ahluvalia'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmasının bir gün sonrasında yaşandı.

Son olarak 14 Eylül'de yine Kontrol Hattı'nda Hindistan tarafından açılan ateşte bir Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:59
  1. Keşmir Kontrol Hattı
  2. Pakistan askeri
  3. Cammu Keşmir
  4. Anadolu Ajansı

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