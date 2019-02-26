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Keskin’den, Başkan Adayı Ekinci’ye övgü

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanlığını ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 16:22
Keskin’den, Başkan Adayı Ekinci’ye övgü

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanlığını ziyaret etti.


Burada konuşan Ali Ekinci, ESOB Başkanı Keskin’in gerekli olduğu yerde haksızlığa karşı dur diyerek halkın yanında olan bir kişi olduğunu ifade ederek “Bizim zaten sloganımız da budur, haksızlığın karşısında halkın yanında olmaya çalışacağız ve olacağız. Başkanımızın da bu özelliğinden dolayı kendisini daha fazla seviyoruz. Kendisini de yakın hissediyoruz. İnşallah birlikte Malatya içinde gayret gösterme çabasında olacağız” dedi.


Malatya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise “Yönetime baktığımız zaman hemen hemen hepsi bir esnaf ve esnafın içinden çıkıp belediye başkanlığı yapan insanlarsınız. Devletin zayıf olduğu dönemlerde ne kadar güzel bir yer varsa sizin eliniz değmiştir. Mutlaka orada sizin hizmetleriniz olmuştur. Sadece ben değil bütün Malatya bunu çok iyi bilmektedir. Önemli olan sizin halkın içerisinde bir birey olmanız halkın içerisinde olmanız halk ile bütünleşmenizdir. Bu yaptığınız büyük bir cesarettir bu cesaretten dolayı da sizleri tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Ekinci’nin Malatya’yı iyi tanıyan bir ekip ile yola çıktığını ifade eden Keskin, şunları söyledi:


“Ülkemiz şu anda sıkışık bir dönemden geçiyor, inşallah önümüzdeki yıllarda daha refah içerisinde olmamız bunun içerisinde de seçilecek bütün belediye başkanlarımızın çok iyi hizmet yapması gerekiyor. Özelliklede kaldırım yapmak falan değil özelliklede işsizlik sadece Malatya da değil tüm Türkiye de sorun ama bizim şehrimizde daha büyük sorun inşallah ona belediye başkanlarımız bir çözüm bulurlar. Sadece kaldırım yapalım gökdelen yapalım deme ile olmuyor. Köylerde tuvalet sorunu çok artık mahalle olmuş içme suyu yok. İnşallah bunlara bir çözüm bulursunuz. İnsanların taziyeye gittiği zaman abdest alınacak doğru düzgün bir yeri yok. Köyde yaşayan insanların karnını doyurursan orası daha güzel olur. İnşallah göreve geldiğiniz zaman kırsal kesimlere daha çok yönelirsiniz. İşte bizim Malatya da söylenen yolun altı ve üstü oda özellikle senin bölgende daha çok sorun var. Yıllarca basın yazmıştır insanlar her zaman söylemiştir ama bir çözüm bulunmamıştır. İnşallah bundan sonra bu alt yapı sorunu köylerde başlarsanız insanları mutlu edersiniz”


Daha sonra ESKKK Başkanı Ali Evren’i de ziyaret eden Ekinci, esnaf ve sanatkarların desteklenmesi adına kredi kefalet kooperatiflerinin önemine değinerek, “Ali Başkanımız uzun yıllar Malatya’mıza hizmet etmiş bir arkadaşımız. Esnaf ve sanatkarlarımızın her daim devlet desteklerinden faydalanması adına büyük emek harcadığını biliyoruz. Kendisine bundan sonra da görevinde başarılar diliyoruz” dedi.


Evren’de, Ekinci ve ekibine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileyerek 31 Mart yerel seçimlerinin Malatya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:22
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