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Keskin nişancımız YPG'li teröristi böyle avladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk keskin nişancının YPG'li bir teröristi avladığı görüntüler ortaya çıktı.

13 Ekim 2019 Pazar 00:13

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör yuvalarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüm hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.

Boşluğa bakan terörist öldürüldü

Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 00:13
  1. Türk silahlı Kuvvetleri
  2. Barış Pınarı Harekatı

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