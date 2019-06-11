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Keşke demeden önce sigorta yaptırın

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Sigortacılık Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

11 Haziran 2019 Salı 13:34
Keşke demeden önce sigorta yaptırın

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Sigortacılık Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi sigortacı Metin Atış, bayram öncesi yaşanan Sigorta Haftası münasebetiyle sigortanın önemine işaret etti. Atış, ihtiyaç halinde satın alınamayacak tek şeyin sigorta olduğunu dile getirdi. Metin Atış, “Toplumumuzda sigorta bilincinin artırılması, sigorta sektörünün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüz ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahip olan sigortacılık sektörü, ülke ekonomisine sağladığı artıların yanında ülkenin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konudur. Sigortacı ve sigortalıların arasında güvene ve hıza dayalı olan sigortacılık, son yıllarda gereken önemi görmeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın keşke demeden önce sigorta yaptırıp önceden tedbir almaları gerekir. İhtiyacımız olduğunda satın alamayacağımız tek şeyin sigorta olduğu bilinmelidir. Sigorta Haftası’nın bütün sigortacılık faaliyetlerini gösteren en dinamik ve vefakâr emekçileri olan acente ve çalışanlarının Sigortacılık Haftası’nı kutluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:34
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