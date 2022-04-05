KESK, TMMOB ve TTB’den HAK-İş’e ortak 1 Mayıs talebi!

YENİ AKİT ANKARA

Türk Tabipler Birliği (TTB), Hak-İş Konfederesyonu’nu ziyaret ederek 1 Mayıs işçi Bayramı’nın birlikte yapılması için fikir alışverişinde bulunulduğunu duyurdu. TTB resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimleri, 4 Nisan 2022 günü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bir ziyarette bulundu. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül’ün katıldığı ziyarette Hak-İş adına görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız katıldı. Ziyarette emek alanında yaşanan sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, 1 Mayıs kutlamalarının birlikte yapılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu” ifadeleri kullanıldı.