  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yok mu bu soytarılığın cezası? Bunun adı stand up değil Yüce Allah'a küfür edepsizliği

Bahçeli'den Millet İttifakı'yla ilgili flaş çıkış! 'Bitti deniliyor ama yeni bir masa kuruluyor!'

Rampa çıkarken devrilen İETT otobüsünün kaza anı kamerada!

CHP'den İYİ Parti lideri Akşener'e 'ittifak' yanıtı! 'Gidene git demeyiz ama...'

Petrol için kuyu üstüne kuyu açılırken müthiş haber! Çıkan gazla bakın ne yapılacak

Azerbaycan'dan askeri operasyon! Karabağ'daki gelişmeleri aktarıyor

İETT'ye ait belediye otobüsleri sürekli kazaya karışıyor: İETT otobüsü devrildi, yaralılar var

Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

O karar, gündeme bomba gibi düşmüştü! BBP lideri Destici'den flaş açıklama

Arap ülkesinin Türkiye'ye giden petrolü kesmesiyle ilgili ABD'den flaş karar
Yerel Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi
Yerel

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:50:00 -
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ'cü enselendi

Karabük'te FETÖ üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında adli işlem yapılarak takibi yapılan şahıslar ile ilgili yürütülen işlemler neticesinde; hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ş.A. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerin ardından Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.

Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti! FETÖ'cü 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı
Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti! FETÖ'cü 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Çocuklara uyuşturucu verip ailelerini öldürmelerini istemişti! FETÖ'cü 'Profesörün' ilk ifadesi ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?
Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Gündem

Çocukları uyutarak cinsel tacizde bulunan Fetöcü Bakın kimmiş?

Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var! Sağlığımız Fetöcü doktorlara emanet!
Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var! Sağlığımız Fetöcü doktorlara emanet!

Gündem

Özel sektörde binlerce aktif FETÖ’cü doktor var! Sağlığımız Fetöcü doktorlara emanet!

FETÖ destekçisi yazar Michael Rubin'den skandal "Türkiye" çağrısı! Bu defa çok fena kudurdu! Haddini bil edepsiz
FETÖ destekçisi yazar Michael Rubin'den skandal "Türkiye" çağrısı! Bu defa çok fena kudurdu! Haddini bil edepsiz

Dünya

FETÖ destekçisi yazar Michael Rubin'den skandal "Türkiye" çağrısı! Bu defa çok fena kudurdu! Haddini bil edepsiz

Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!
Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!

Yaşam

Şehit polis Hakan Yorulmaz'ın babası: FETÖ'cülerin tapeleri çıktıkça insanın kanı donuyor!

Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!
Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

Medya

Hiranur Vakfı iftirasını manşetten düşürmemişlerdi... FETÖ'cü doktoru haber bile yapmadılar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23