Kesin gözüyle bakılıyor! Asgari ücrete ikinci zam yolda! Çalışmalar başlatıldı

Asgari ücrete ek zam konusu aylardır tartışılan ve gelip gelmeyeceği merak edilen konulardan birisi haline geldi. Mayıs ayı rakamlarıyla beraber yıllık enflasyonun yüzde 70'e çıkması asgari ücrete ikinci zam beklentilerini artırdı. Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon sorunu birçok ülkeyi etkiledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada asgari ücretle ilgili önemli sinyaller verdi. İşte asgari ücrete yapılacak ek zam ile ilgili detaylar...

Asgari ücrete ek zam yolda!

Asgari ücrete ek zam için beklentiler arttı. Konuyla ilgili daha önce net açıklamalar yapılmış ve ikinci bir zammın olabileceği söylenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı konuşmada ise asgari ücretle ilgili umut verici açıklamalara yer verdi. Erdoğan: "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirildi.

Gözler temmuz ayında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuşmuştu.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti.

Asgari ücret ek zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın 2022 Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete bu sene Temmuz ayında uygulanması muhtemel bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği düşünülmekte.