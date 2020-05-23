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‘Kesik İbo’ lakaplı 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl cezaevinden firar eden ve 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:51:50 -
‘Kesik İbo’ lakaplı 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl cezaevinden firar eden ve 13 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti’ suçundan 13 yıl hapis cezası alan ve geçen sene kasım ayında Dalaman Açık Cezaevi’nden firar eden ‘Kesik İbo’ lakaplı İbrahim Dalkıran’ı saklandığı evde yakaladı.


Ekipler, Dalkıran’ın Manavgat’ın Çayyazı Mahallesinde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, İbrahim Dalkıran’ın bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Dalkıran, düzenlenen operasyonla yakalandı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan İbrahim Dalkıran, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

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